Radio Harstad blir riksdekkende: Går i samsending med NRK P1

nyheter

Den kjente radiostemmen i radioprogrammet Kolafei, beit på da Eirik Tobias Hilstad fra Radio Harstad sendte dem e-post.

– Fredag får vi besøk og har samsending med NRK P1 og Rune Nilsons program Kolafei. Vi sender fra Radio Harstads nye lokaler, og NRK-veteranene har med seg noen av våre unge programledere i sendingen, sier en stolt redaktør Tommy Vandalsvik i ei melding til Harstad Tidende.

Eirik Tobias Hilstad ble intervjuet av Rune Nilson i radioprogrammet sist fredag, da det ble klart at de ville komme til Harstad. Hilstad ble spurt om han vil fortsette med radio når han blir eldre, og kan overta Kolafei?

– Det vil være gledelig å ta over, svarte han.

Og han gleder seg til samsendingen.

– Jeg gleder meg fryktelig, sier han og innrømmer at han ble så glad og opprømt over henvendelsen fra NRK at det falt noen tårer.

Eirik Tobias og fem-seks andre unge står bak programmet Hilsen Hilstad på Radio Harstad, som ifølge 11-åringen selv er et «humorprogram som kødder rundt med falske nyheter».

Ifølge programleder Rune Nilson blir fredagens Kolafei tappet fra FM som Radio Harstad sender på, for så og sendes ut på DAB hos NRK.