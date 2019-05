Brudd i lønnsoppgjøret i staten

nyheter

– Vi hadde håpet å komme til enighet gjennom forhandlinger, men det gikk ikke. Lønnsoppgjøret går nå til mekling, og vårt mål er å komme til omforente løsninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det er LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat som forhandler med staten i årets mellomoppgjør i det statlige tariffområdet. Meklingen starter formelt torsdag 2. mai, og skal være avsluttet innen midnatt torsdag 23. mai 2019.

I år er det et mellomoppgjør som i hovedsak handler om økonomi. I tillegg ble partene i staten under oppgjøret i fjor enige om at det i år også skal forhandles om enkelte elementer knyttet til pensjon.

– Fra statens side har vi jobbet hardt for å inngå en avtale med de fire hovedsammenslutningene, og vi har gjort flere forsøk på å komme motparten i møte. Jeg beklager sterkt at det til tross for dette ikke var mulig å komme til enighet. Nå trenger partene bistand fra Riksmekler for å komme helt i havn, sier Mæland.

Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet, var blant annet uenighet om fordelingen av den disponible rammen, samt spørsmål knyttet til pensjon.

Det var LO Stat, Akademikerne og YS Stat som først valgte å bryte forhandlingene. Fordi statens siste tilbud forutsatte aksept blant samtlige fire hovedsammenslutninger, brøt også Unio forhandlingene.