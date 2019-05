nyheter

Tirsdag var det siste episode av «Tid for hjem» for de firbente kuene på gården Skogly i Storvassbotn. Eivind Killi kunne endelig slippe bølingen inn i det nye fjøset han har brukt 6,4 mill pluss egeninnsats for å fullføre.

– Ja, her skal vi skape verdier i nye generasjoner. Ny teknologi, moderne framtidsretta drift sikrer bedre dyrevelferd for krøttera mine og det gir meg en god arbeidsplass for meg, sier Eivind Killi.