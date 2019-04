Vårin hylles for sin invitasjon til ensom russ: - Jeg har selv sosial angst

nyheter

Søndag ettermiddag sendte Vårin Bornøy ut en melding på Facebook med denne invitasjonen til alle ensomme russ.

"Nå er russetiden startet, og det er sikkert mange russ som ikke har en gruppe eller noen å være sammen med. Jeg er en av dem og tenkte at vi ensomme russ kan samles, bli kjent og lage en egen gruppe for oss selv. Alle fortjener en artig russetid".

Ville sende tilbake russedressen

Flere hundre har likt og gitt skryt for innlegget i etterkant. Her er noen eksempler:

- Fantastisk gjort av deg. Håper du får noen å feire russetiden med.

- For et sterkt menneske du må være. Ønsker deg all lykke med dette prosjektet og videre i livet.

- Respekt. Burde vært flere som står fram slik. Ha en flott russetid.

Selv sier Bornøy at hun aldri hadde trodd at hun skulle få så mange positive tilbakemeldinger.

- Noen av kommentarene har gjort meg rørt. Det er helt overveldende. Tidligere på skoleåret vurderte jeg å sende tilbake russeklærne, men så var russetiden plutselig her.

Feirer sin andre russetid

Bornøy sier at hun har sosial angst og tilbringer mye tid for seg selv. Hun er i dag 21 år og går transport og logistikk på Stangnes videregående skole.

- Jeg har feiret russetid tidligere da jeg gikk reiseliv i Svolvær. Der hadde jeg ikke en god russeopplevelse. Denne gangen tenkte jeg at jeg vill ta tak og gjøre noe. Jeg har ikke lyst til å sitte alene, men synes ikke det er så enkelt å bli kjent med folk i Harstad, sier hun.

Noen har allerede tatt kontakt etter at hun la ut meldingen. Bornøy har også selv tatt kontakt med personer som ikke ser ut til å ha så mange venner på skolen.