- Plastsøppel kom mot meg før jeg skjønte at det var en fisk

Noen steder flommer det over av søppel i fjæra, som her ved Trondenes kirke. Men enda mer søppel finner du i havet. Det fikk Else Jacobsen erfare da hun var i Harstad havn mot slutten av forrige uke.

- Jeg er et godt voksent menneske og ikke et klimastreikende og miljøforkjempende barn. Jeg har hele mitt liv fiska, sløyd og spist fisk, og er sånt sett ikke noen fiskevenn. Som barn lå vi på kaia og fisket "koinntepellera" som vi la i rekke på treplankene og talte opp etterpå på for å se hvem som klarte å dra opp flest. At vi ikke utrydda bestanden av marulk under den kaia er rart.