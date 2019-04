Nordlaks møtte fagstatsråden

nyheter

Der snakket han med statsråd Torbjørn Røe Isaksen om hva som er viktig for norske eksportbedrifter.

– Nordlaks må roses for å ha bidratt inn i et rekordår for eksport av laks i 2018. Jeg er også glad for å se Nordlaks som én av tre finalister fra nord da det tidligere år har vært få nominasjoner fra de nordligste fylkene, sa Røe Isaksen.