Trafikkulykke ved Bleikstunnelen

Bilisten, som er en voksen mann, skal ha krasjet i autovernet ved tunnelen, får VOL opplyst av Mari Lillestø ved operasjonssentralen.

Ifølge innsatsleder Oddgeir Walle, var utgangspunktet for at politiet rykket ut til stedet, at de fikk informasjon som gjorde at de ville stanse og kontrollere fører. Men de klarte ikke å stoppe bilen, som hadde snudd og kjørt mot Andenes. På spørsmål om det var snakk om en biljakt, avkrefter Lillestø ved operasjonssentralen at det var tilfelle.

Da patruljen kom frem til Bleikstunnelen, oppdaget de at bilen hadde kjørt i autovernet. Bilens airbag skal ha løst seg ut i forbindelse med hendelsen. Føreren skal ha kommet seg på bena og fikk tilsyn av ambulansepersonell på stedet, før han ble kjørt til legevakt.

– Omtrent hundre meter av autovernet er kjørt ned, så skadene er ganske store, forteller Walle til VOL.

Politiet var en stund på stedet etter hendelsen for å sikre beviser. Da VOL kontakter operasjonssentralen tidlig på kvelden, bekrefter operasjonsleder Tom Ove Hammer at bilisten tok en såkalt utåndingsprøve for promille, men som ikke gjorde utslag.

– Men vedkommende er mistenkt for ruspåvirket kjøring og blir anmeldt for brudd på vegtrafikkloven, sier Hammer til VOL.

Det dannet seg kø etter ulykken og i en liten periode var det trafikkdirigering på stedet.