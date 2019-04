Stor motstand mot oppdrett ved Rogla

nyheter

Det siste året har Harstad kommune jobbet interkommunalt sammen med flere nabokommuner for å revidere kystsoneplanen. I slutten av denne uka legges planen ut til offentlig ettersyn. Her foreslås det blant annet å åpne opp for etablering av oppdrettsanlegg ved Rogla-øyene, sørøst for sentrum.

Startet motstandsgruppe

Tom-Erik Larsen fra Nedre Ruggevik startet nylig «Motstandsgruppen av oppdrettsanlegg rundt naturperlen Lille- og Store Rogla» på Facebook. Allerede er 1352 personer med her. Larsen antar at noen bare er med i gruppa for å følge med på hva som skjer, men han opplever at engasjementet er stort.