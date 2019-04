Russ og friskusar

nyheter

Dei var meir opptekne av å filme og gjere akrobatiske hopp enn kulden. For det vart hopp etter hopp. Kristoffer og Heart er russ på Stangnes, Fredrik avsluttar på Tromsø Maritime og Håkon Tunes er russ på Senja vgs.

Så motivasjonen var også at dei skulle få seg ein russeknute. Kravet er å bade før 1. mai. Det såg det ut til at det var lett å innfri dette kravet for desse friskusane.