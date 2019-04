Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Bodø: Politiet forteller klokken 16 at de har fått melding om trafikkulykke i lyskrysset i Stille Dal. - En MC og en bil involvert. Nødetater på stedet. Fører av mc klager på smerter i en hånd. Tas hånd om av helsepersonell.

Mosjøen: En campingvogn tilhørende blåruss har i løpet av natten blitt ramponert. Politiet ønsker tips i saken. Tlf 02800.

Skibotn: UP har avholdt laserkontroll i 60-sonen i Skibotn søndag. Der ble det utstedt 8 forenklede forelegg for fart, samt gjort 2 førerkortbeslag hvorav høyeste hastighet ble målt til 88 km/t, sier politiet klokken 13.

Målselv: Nødetatene har rykket ut til Heimdalveien etter melding om branntilløp i en strømstolpe. - Brannvesenet er på stedet og har kontroll. Politiet snart på stedet for undersøkelser. Troms Kraft også på vei til stedet, sier politiet klokken 13.

Balsfjord: Etter ettrafikkuhell tidligere i natt i Lavangsdalen har en personbil kjørt i autovernet. Bilføreren, en mann i 40-årene, er lettere skadd. Han er mistenkt for alkoholpåvirkning under kjøring, fremstilt for blodprøvetaking, sak opprettet, sier politiet rundt klokken 11.

Dette skjedde natt til søndag: