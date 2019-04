Russen svarer: - Det var aldri meningen å la søppelet ligge

nyheter

Lørdag morgen ble turgåere møtt med søppel i form av ølflasker, russekort, plastposer og annet avfall i Altevågen. Blant dem som gikk tur på stedet var Berit Aas som tok med seg det hun maktet av søppel fra stedet.

Russepresident Bjørn Magne Aspdal ved Heggen videregående skole sier avfallet stammet fra årets første arrangement for både blå- og rødruss.

- Vi hadde folk klare som skulle dra dit på morgenkvisten for å rydde. Vi mener at ja, det var rot, men det var aldri meningen å la det ligge sånn. Vi er svært klimaengasjerte og andelen russ under klimastreiken var også stor, sier Aspdal.

Han medgir at russen kunne ha kommet raskere på stedet.

- Det var søppel der 11 timer før det ble shinet opp. Vi trodde det ville bli ryddet før det forstyrret noen, men der tok vi feil, sier Aspdal.

Han ber om forståelse for at det tok noe tid å få ryddet opp. I neste uke oppfordrer russen folk til å delta på den nasjonale strandryddeuka.

På sosiale medier har russen fått både ros og ris. På Harstad Tidendes Facebook-side vanket det mest ros.

- Det gir meg håp for menneskeheten at så mange skriver noe positivt og er forståelsesfulle. Det har blitt en ukultur på nett at det er lettere å skrive negative ting enn positive ting. Det er utrolig fint å få støtte og forståelse, sier Aspdal.

Han sier at russen tar erfaringen videre, og vil ha hendelsen i bakhodet under planleggingen av framtidige arrangement.