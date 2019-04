Storstreik i SAS - Evenes rammet

nyheter

Flyet fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes gikk som normalt klokka 06.30 fredag morgen. Men avgangene klokka 10.40 og 18.05 til Oslo er innstilt. Det samme gjelder ankomst fra Oslo klokka 10.15 og 17.40.

Riksmekleren bekrefter at de norske partene ikke kom til enighet. Siden har de danske pilotene slått følge. Dermed er både norske, svenske og danske piloter i streik.

Totalt er 1.409 piloter nå ute i streik. Av disse er 545 fra de norske fagforeningene.

«Det ble brudd i meglingen mellom Norsk Flygerforbund og Parat på den ene side og NHO Luftfart på den annen side,» skriver Riksmekleren.

«Riksmekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.»

Dette krever pilotene 1.409 piloter SAS-piloter streiker. Større forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid er et av pilotenes krav.

– Vi kom til meglingen for å finne en løsning. Det er veldig beklagelig, spesielt overfor passasjerene at vi ikke har klart å komme til en enighet, sier Christian Laulund, leder i Norske SAS-flygeres forening (Norsk Flygerforbund) til E24.

– Avstanden var fremdeles så stor at vi måtte avbryte. Vi vil jo alltid fra vår side være åpen for å møte motparten igjen dersom de vil komme med en nytenkning, og da er vi villig til å diskutere når som helst. Vi håper det skjer raskt, fortsetter Laulund.

SAS skriver i en børsmelding at 673 flyginger kanselleres fredag, noe som vil ramme drøyt 72.000 passasjerer i dag.

– Det er dypt ulykkelig at pilotkonflikten nå rammer våre kunder. SAS er klar for å fortsette å forhandle, men kravene kan få alvorlige konsekvenser for selskapet om de møtes fullt ut. Pilotforeningen har tross alt valgt konflikt, sier Karin Nyman, kommunikasjonsdirektør i SAS, i meldingen.

– Vår prioritering nå er å ta hånd om passasjerene og akkurat nå gjør veldig mange medarbeidere i SAS alt de kan for å hjelpe våre rammede kunder, legger hun til.

Streiken omfatter ikke flyginger som opereres av samarbeidspartnerne, som tilsvarer rundt 30 prosent av samtlige flyginger.

Totalt vil 170.000 passasjerer rammes av streiken i løpet av helgen, ifølge Aftonbladet.

SAS har opprettet et eget verktøy hvor man kan sjekke om flyturen man har bestilt vil gå som normalt eller ikke.

– Gir store ringvirkninger

Laulund forteller videre at SAS ikke klarte å møte dem på det mest sentrale kravet.

– Inn i meglingen hadde vi med oss krav om større forutsigbarhet for de turnusordningene vi har i SAS, det har vi ikke klart å få en løsning på. Selvsagt har også lønn vært diskutert, men forutsigbarhet for å kunne planlegge sin egen fritid har vært det viktigste, sier Laulund i NSF.

Etter en lang natt med megling bekrefter også leder av Parat Luftfart, Jan Levi Skogvang, overfor VG/E24 fredag morgen at pilotene tas ut i streik.

– Jeg kan ikke referere fra selve meglingen, men vi kom aldri i mål. Dette er en trist situasjon, og vi beklager overfor alle passasjerene. Men det var rett og slett ikke mulig å komme ledelsen i møte på kravene, sier han.

Også NHO luftfart og Norsk Flygerforbund bekrefter tidlig fredag morgen at streiken er et faktum.

– Streiken skaper på kort sikt store problemer for de reisende, og den gir store ringvirkninger i samfunnet. Men kravene fra pilotene har vært umulige for SAS å innfri, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i en pressemelding, ifølge NTB.

E24 har fredag morgen forsøkt å komme i kontakt med SAS pressekontakt i Norge som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.

Svensk streik i natt

– Vi kan bekrefte at det er streik i Sverige. Prosessen foregår fortsatt i Norge og Danmark, skrev Rebecca Rosenvinge, pressekontakt i pilotforeningen i en tekstmelding til SVT i natt.

SAS bekreftet selv streiken i Sverige i en børsmelding ved halv firetiden natt til fredag.

– Det er dypt ulykkelig at denne pilotkonflikten nå rammer våre kunder. SAS er forberedt på å fortsette forhandle, men kravene som er stilt ville få alvorlige konsekvenser for selskapet dersom de ble oppfylt. På tross av det har pilotene valgt konflikt, sier kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS.

– Vi prioriterer nå å ta hånd om passasjerene og akkurat nå er det veldig mange medarbeidere i SAS som gjør alt de kan for å hjelpe våre rammede kunder, fortsetter Nyman.

SAS vil kontinuerlig informere alle berørte passasjerer på SMS og e-post, opplyser selskapet.

Foreløpig har ikke selskapet gått ut med informasjon rundt streiken i Norge og Danmark.

Streikeuttaket:

Norge: 545 piloter i Norge organisert i Norsk Flygerforbund og Parat.

Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotförening.

Danmark: 372 organisert i Dansk Pilotforening

Ambulanseflyginger unntas fra streik.

Piloter i administrative stillinger unntas fra streik.

Fredag innstilles 673 flygninger. Drøyt 72.000 passasjerer rammes

Kilde: SAS og SAS Pilot Group