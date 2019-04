SAS kansellerer de fleste flyginger også lørdag

nyheter

Etter at norske, svenske og danske SAS-piloter gikk ut i streik fredag, varslet flyselskapet at det kansellerer 673 flyginger – som rammer over 72.000 passasjerer.

Selskapet har kansellert de aller fleste flyginger fra norske flyplasser også lørdag, ifølge Avinors sider.

Evenes-Oslo tur/retur med Norwegian: 5.798 kroner Fredag gikk pilotene i SAS ut i streik, noe som gjør at 72.000 passasjerer ikke kommer seg i luften i dag. Hos Norwegian sender stor pågang billettprisene opp.

Det medfører at ytterligere 34.000 reisende rammes, ifølge Sveriges Radio.

SAS-talspersonen Ferja Anamatz sier de går ut med beskjeden for å gi de reisende mest mulig forutsigbarhet.

SAS har oppgitt at 70 prosent av alle flyginger kanselleres av streiken som omfatter 1.409 piloter. Resterende 30 prosent er driftet av datterselskapet i Irland og underleverandører, og omfattes derfor ikke.

Til sammen er ventet at 170.000 reisende vil bli rammet av streiken i løpet av helgen.

Anamatz sier til SVT at søndag fortsatt er uklar.

Dette krever pilotene 1.409 piloter SAS-piloter streiker. Større forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid er et av pilotenes krav.