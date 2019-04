Mener fylkeskommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser

nyheter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandler klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. 12. april fattet klagenemnda avgjørelse etter at Park Nordic AS høsten 2017 klaget på Troms fylkeskommunes avvisning av deres tilbud, og at fylkeskommunen ikke avviste Tromsø Parkerings tilbud. Kofa mener Troms fylkeskommune har brutt regelverket i begge tilfeller.

Anbudskonkurranse

Fylkesrådet vedtok i desember 2016 at det innføres avgiftsparkering ved fylkeskommunale eiendommer, fra 1. november 2017 i Tromsø og 1. januar 2018 i Harstad.