Dette krever pilotene

nyheter

Fredag morgen gikk 1.409 SAS-piloter ut i streik, da meglingene både i Norge, Sverige og Danmark strandet.

Et av pilotenes hovedkrav har vært større forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid.

«Mange av SAS-pilotene har i dag ikke kontroll på hvor, når og hvor lenge de skal jobbe. I verste fall kan man risikere å jobbe syv helger på rad», skriver SAS Pilot Group i en melding.

– Selvsagt har også lønn vært diskutert, men forutsigbarhet for å kunne planlegge sin egen fritid har vært det viktigste, har Christian Laulund, leder for Norske SAS-flygeres Forening, SAS-pilotene organisert i Norsk Flygerforbund uttalt.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT krever de svenske pilotene en lønnsøkning på 13 prosent, men SAS skal ha svart med en lønnsøkning på 2,3 prosent - noe pilotene blankt avviste.

Forbundet krever også større forutsigbarhet fra flyselskapet.

– Dagens turnusordning er uholdbar. Majoriteten av SAS-pilotene har ikke fast turnusordning, men er på en variabel turnus. Å ikke kunne planlegge livet sitt er en stor belastning, og vi har derfor krevd større forutsigbarhet. Alle som har et familieliv kan forestille seg hvor krevende det er ikke å vite når man skal jobbe, sier Laulund.

- Har tjent milliarder

SAS skal ifølge forbundet ha fjernet alle eksisterende avtaler med pilotene om samarbeid, produksjon, karriereutvikling og ansiennitetssystemer.

– Det er vanskelig å forstår hvorfor man vil bytte ut en avtale i en periode hvor selskapet har tjent milliarder av kroner med den gamle avtalen på plass, sier Lalund til E24.

Pilotene mener de henger etter i lønnsutviklingen.

– Det har blitt et etterslep på lønn mellom SAS-piloter og andre konkurrerende selskaper etter at vi godtok kutt i lønnen tilbake i 2012. Vi ønsker selvsagt å tette dette gapet, sier Laulund.

Storstreik i SAS - Evenes rammet SAS klarte hverken å bli enig med de norske, danske eller svenske pilotene. Bare fredag er 673 flyginger kansellert – opptil 170.000 passasjerer rammes i helgen.

SAS: Kan få konsekvener

SAS på sin side mener kravene fra pilotene vil kunne få alvorlige konsekvenser for flyselskapet.

– Det ville tatt selskapet flere år tilbake i tid om vi skulle ha oppfylt ønskene. For å bevare et sterkt og konkurransekraftig SAS som har vært gjennom en omfattende omstilling, og som har ambisiøse planer om å kjøpe nye fly og biodrivstoff i store menger, er det klart at vi må ha økonomisk grunnlag for det, sier pressesjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen.