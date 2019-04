nyheter

Bjerkan og familien liker og gå på tur med Lily (3) i Hestvika sør på Stangnes. I påsken hadde de flere turer ned her, og var rystet over hvor mange tomme leverposteibokser, kaviar- og majonestuber som lå strødd på strandperlen.

– Først tenkte jeg at «greit, her har noen hatt rekeparty her, men de kan jo plukke opp majonestubene etter seg», forteller Bjerkan.