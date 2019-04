Tiltalte: Det var ikke jeg som slo

nyheter

Onsdag startet rettssaken der en av byens slåsskjemper står tiltalt for fire voldsepisoder av varierende alvorlighetsgrad. Alle begått i løpet av bare 11 måneder i fjor og i år. Alle i sammenheng med festing og uteliv.

Så lei er ordensmakten av den destruktive oppførselen, at de har pålagt harstadværingen å holde seg vekke fra bykjernen på kveld og nattetid fredager og lørdager i en tidsbegrenset periode. Et skritt politiet åpenbart har gått til i et forsøk på å bryte den destruktive voldsspiralen.