Mindreårige fikk kjøpe alkohol i tre av ti utsalg

Da medlemmer i ungdomsorganisasjonen Juvente forsøkte å kjøpe alkohol i butikker og vinmonopol i 2018, fikk de kjøpt i 15 av de 52 butikkene som ble testet i Troms. Det tilsvarer 29 prosent.

– Resultatet viser at det fortsatt er behov for opprydning på kommunalt og regionalt plan. Kommunenes kontroller avdekker ikke salg som åpenbart skjer, og butikkenes rutiner for å spørre om legitimasjon er for dårlig, sier Karianne Fremo Sveistrup i Juvente.

På landsbasis har 1275 butikker blitt kontrollert, og av disse har 20 % solgt alkohol til mindreårige. Hver butikk kan kontrolleres én eller flere ganger, og det ble til sammen gjennomført 1475 kontroller.

Det er kommunenes ansvar å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger – og å sanksjonere ved overtredelser. Juvente mener kommunenes rutiner er for dårlige, og at butikkene må bli mer bevisste på å spørre om legitimasjon. Det skal være like naturlig å spørre om legitimasjon som å spørre om pose, sier Sveistrup.

I Juventes kontroller går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, for så å stille seg i kø for å betale i kassa.

– De som deltar i Juventes kontroller gjør ingen forsøk på å framstå eldre enn de er, og det brukes ingen former for falsk legitimasjon, forklarer Sveistrup.

