Lekkasje ga vårflom i Harstadhamn: - Det ble full oversvømmelse på gårdsplassen

I området Harstadhamn, eller Chicago som det også kalles, ble det en alvorlig flom tirsdag ettermiddag, forteller Gry Jensen.

- Jeg forlot hjemmet mitt for å hente datter i barnehagen. Intet vann da. 30 minutter senere var det full oversvømmelse på gårdsplassen. Jobbet på spreng for å hindre at vann trengte seg inn i huset, sier hun.