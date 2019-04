Lever uten hus-nett

nyheter

Anita Aspenes Andreassen har siden familien bygde hus i Sørvikmark for ti år siden, håpet på at bygda skulle få ei brukbar internettløsning. Når de bygde var eneste mulighet for dem mobil hjemmetelefonløsning, som betyr at de må betale hver gang de skal på nett.

– Det er uhyre vanskelig å leve uten internett når man har barn både i ungdomsskolen og barneskolen i huset, forklarer hun.