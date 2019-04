Frykter Finnsnes blir den eneste plassen i Nord-Norge hvor man kan ta motorsykkel-lappen

nyheter

Statens vegvesen vil kutte kostnader med 1,7 milliarder kroner og jobber for tiden med en omorganisering, som blant annet innebærer å flytte 1.650 ansatte til fylkene.

Ifølge en pressemelding fra NAF vil omorganiseringen blant annet føre til at antall steder for å ta førerprøver blir redusert fra 74 til 52. Kuttet i antall steder gir betydelige ekstrakostnader flere steder i landet, melder NAF.

– Et eksempel er om man skal ta motorsykkel-lappen i Nord-Norge. For de tre nordligste fylkene foreslås det å ha et sted for det, nemlig på Finnsnes. Det er tre timer fra Tromsø og seks timer fra Kirkenes hver vei, skriver Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Det kuttes i antall steder uten å ta hensyn til både samfunnskostnader som tapt arbeidstid og skole, og ikke minst kostnadene til den enkelte som skal ta førerkort. Dette er ikke bra nok. Vi vil at våre medlemmer og andre forbrukere skal få tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet. Nå legger Statens vegvesen opp til det motsatte for veldig mange.