Dette jobber politiet med mandag

nyheter

Tromsø: I Kirkegårdsveien ble 15 bilførere kontrollert i promillekontroll mandag. Alt ok, sier politiet i en melding rundt klokken 10.

Nesna: En gummibåt med motor er funnet i fjæra i Lillevik i Nesna. Savner du en slik? Ta kontakt på 02800, sier politiet klokken 1610.

Sørfold: UP har avholdt laserkontroll på Straumen i 80-sonen. En bilist kjørte i 92 km/t og fikk forenklet forelegg, opplyser politiet klokken 1550.

Mosjøen: Rundt klokken 03 natt til mandag meldte politiet brann i enebolig ved Nyland i Mosjøen. - Huset er overtent. Ikke fare for spredning. Nødetater er på stedet, slokking pågår. 2 beboere, begge er gjort rede for, ingen var i huset. Noe senere meldte politiet at brannvesenet har kontroll og etterslokking pågår. - Huset er tilnærmet nedbrent. En garasje og et uthus på tomta er berget. Ukjent brannårsak, etterforskning er påbegynt.

Sortland: Søndag kveld meldte politiet at de har stanset ruspåvirket fører født i 1972 på uregistrert moped. - Hadde heller ikke hjelm. Vi starter bevissikring. Stanset på vei inn til Sortland.