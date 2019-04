Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Finnsnes: Politiet mottok melding om slåssing fra en av byens bensinstasjoner. Politiet har vært i kontakt med de involverte parter, to tenåringer og foretatt avhør. Ifølge politiets melding klokken 03.45 vil sak bli opprettet.

Mosjøen: Mann i 20-årene ble i natt tatt for promillekjøring. Han ble fremstillt for bevissikring. Førerkort beslaglagt og sak opprettet.

Målselv: Politiet har vært på en adresse og foretatt tekniske undersøkelser etter melding om innbrudd i ei hytte på Kjerresnes. Hytteeier avhørt på stedet. Ser ikke ut som om noe er stjålet.

Bodø. Mann i 40-årene ble tatt på fersk gjerning under innbrudd hos bilforhandler i natt. Han knuste en rute for å komme seg inn i lokalene. Ble kjørt inn til arrest.

Stokmarknes: Nødetatene på tur til bekreftet brann i enebolig, meldte politiet klokken 01 i natt. En time senere kom meldingen om at brannen var slukket og at beboer, som kom seg ut, var fraktet til legevakt for tilsyn.

Bodø: Mann i 20-årene ble innbragt fra Glasshuset. Han hadde da oppført seg truende overfor andre. Han ble satt i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse.

Dette jobbet politiet med mandag