Nedrent av boligtilbud etter «nordnorsk» boligannonse

nyheter

Det viser om ikke annet responsen på boligannonsen Egil Olav Kristoffersen la ut på finn lørdag kveld.

«Hei, og gratulere. No har du muligheita te å få din heilt egen nordlending i kjellarn, på loftet eller i lavvoen i hagen», innledet han annonsen med – og et døgn senere har ikke telefonen vært stille.

Kjemperespons

– Det har tatt helt av – og det har vært en kjemperespons, og jeg har fått i hvert fall 50 seriøse henvendelser fra området der jeg ønsker bolig, forteller Kristoffersen.

Det er – selvfølgelig – en god del som svarer med samme mynt, så tullehenvendelsene er også mange.

Det tar Kristoffersen imidlertid med ro – all den tid han har oppnådd målet sitt.

Ville skille seg ut

– Jeg ønsket at min annonse skulle skille seg ut fra alle andre boligannonsen, og det må den jo sies å ha gjort, sier han.

Annonsen «tar den helt ut», og Kristoffersen forteller at han laget annonsen så breial som overhodet mulig.

– Jeg brukte alle stereotyper jeg kunne finne på nordlendinger, og tydeligvis har det gått hjem hos folk der nede, sier han.

Blant annet tilbød han seg å betale husleia i fersk torsk.

Husleie betalt i torsk

«Æ kan se mæ villig å betale opp tel cirka 730 kg torsk i måneden. Eller 12.000 kr førr de som foretrekke norske riksdaler»

– Det var en kar som mente at jeg hadde regnet feil – men han hadde tenkt at det var sløyd torsk, jeg hadde sjekket kiloprisen hos Råfisklaget på rund torsk, så jeg hadde rett, sier Kristoffersen med en latter.

Den råbarka humoren i annonsen har også ført til gode tilbud.

Fikk rabatt-tilbud

– En annen kar sa at jeg kunne få lavere husleie ettersom annonsen var så morsom, sier han.

Å lage en boligannonse på ramsalt nordnorsk hadde imidlertid en seriøs grunn.

– Jeg har tidligere prøvd å annonsere «etter boka», men da fikk jeg så vidt svar – kun et par henvendelser. Etter at jeg la ut den nye annonsen for et døgn siden er den blitt lest 5.000 ganger på Finn – og tilbudene bare strømmer på, sier den noe slitne boligsøkeren.

Skal skifte jobb

Grunnen til at Kristoffersen trenger bolig i området rundt Slependen er at han har fått ny jobb.

Til daglig er han selger på Elkjøp på Langnes, men nå skal han ned å overta hvitevareavdelingen på Elkjøps varehus på Slependen.

Det har som sagt kommet inn en lang rekke seriøse henvendelser fra utleiere som vil ha ham som leietaker.

– Det er et par-tre leiligheter som jeg skal se på som jeg neppe tror jeg ville ha fått dersom jeg ikke hadde laget en slik annonse, sier Kristoffersen.

Han planlegger å flytte nedover i løpet av et par måneder – noe han også informerer potensielle leieverter om.

«Æ fløtte nedover første juni, så det hadde vært greit å ha en plass å fløtte te då. Det går rykter om at man kan oppleve vintern der nede med å bruke bære sommerstillongsen, så æ e veldig spent på å flytte nedover».