Store prosjekter klargjøres for anbud

– Vi skal holde planen slik at Forsvaret kan operere på Evenes til avtalt tid. Vi er godt i gang, men vi har ingen tid å miste i fortsettelsen av samfunnsoppdraget. Målet er å klargjøre nye Evenes flystasjon til mottak av jagerflyene som kommer Evenes 2021 og patruljeflyene i 2022, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i en pressemelding.

Der kommer det også fram at de har signert avrop med rådgivningsfirmaet NCR (Nordic, Cowi og Rambøll) om detaljprosjektering på de største prosjektene for rundt 60 millioner kroner. Dette med forbehold om utfallet av Stortingets behandling av rammene for prosjektene på Evenes i juni.