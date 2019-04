Varslede kutt stoppet

nyheter

Samarbeidspartiene er beredt til å bruke et sted mellom 5 og 7 millioner kroner på å styrke bemanning og kvalitet i sykehjemmene.

Ekstra bemanning

Det skal gjennomføres en funksjonsfordeling for å avgjøre hvilke oppgaver som skal utføres av hvem. Blant annet for at sykepleiere skal få være sykepleiere og ikke brukes til alt.