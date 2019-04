nyheter

Markedsføringen er av DNA-tester er massiv, og salget oppe i et titalls millioner. Under Black Friday-helgen 2018 lå ifølge Bioteknologirådet gentester myntet på slektskapsforhold som nummer to på bestselgerlisten til nettstedet Amazon.

Renathe-Johanne Wågenes er blant de mange som har bestilt slike tester. Foreløpig har hun rukket å teste hele besteforeldregenerasjon i slekta. Mest felles genmateriale hadde hun med farfaren.