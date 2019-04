I dag er årets store bulkedag. Dette bør du tenke på før du kjører

nyheter

– Fredag før palmesøndag er en bulkefredag. Tilsvarende dag i fjor ble det meldt inn 1658 bilskader til forsikringsbransjen, 30 prosent mer enn en gjennomsnittsdag. Det var hundrevis av påkjørsler, gjerne bakfra, ved rygging eller på parkerte biler. Ingen andre dager i påsken er i nærheten av å ha så mange trafikkulykker som bulkefredagen, skriver Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Statistikk fra Finans Norge viser at de aller fleste trafikkulykker skjer tidlig i påsken, gjerne de første dagene.

Tryg skriver at det i fjor var over 12.000 ulykker totalt i påsken som kostet forsikringsselskapene rundt 264 millioner kroner.

– Hvert år skjer det vel 70 ulykker med personskader i påsketrafikken. Mange har det altfor travelt med å komme seg av gårde og skal i tillegg gjerne handle på veien, noe som ofte medfører bulkeskader til og fra parkering på et kjøpesenter. I fjor var det flest ulykker mellom klokken 12 og 13, med nær tre ulykker hvert minutt, skriver Brandeggen.

Menn er hardere på gassen enn kvinner

Og ifølge Tryg er det langt flere menn enn kvinner som er involvert i trafikkulykkene i påsken. Verstingen skal visstnok være mannlige sjåfører i alderen 50 - 64 år.

– Dette ser vi hver eneste av de klassiske bulkedagene gjennom året. Menn er hardere på gassen enn kvinner. Mange biler på veien og tidvis kø pleier i tillegg å medføre en del uvettige forbikjøringer. Det oppjagede tempoet er mye av årsaken til at denne fredagen topper skadestatistikken i påsketrafikken, skriver Brandeggen.

I tillegg oppfordrer forsikringsselskapet bilistene til å tenke igjennom hvordan de pakker bilene før de legger ut på tur, da det gjerne er fullpakkede biler med skiutstyr, klær, mat og drikke.

– Tenk deg at du må bråbremse. Hva er sikret og hva kan komme flyvende gjennom luften og gjøre stor skade? Du må sikre alle slike gjenstander, enten ved å stroppe de fast eller pakke de i bager og ryggsekker som kan ligge sikret i bagasjerommet. Helst bak et bagasjenett eller hundegitter. Har du skiboks så sørg for å stroppe fast absolutt alt du putter der. En kraftig oppbremsing og løse ski kan fyke rett ut. Og ha med nok mat og drikke i tilfelle trafikken skulle stoppe opp. Det blir fort lange køer ved et trafikkuhell.

Færre ulykker når folk skal hjem

Utover påsken faller ifølge statistikken på ulykker, men heller ikke når folk skal hjem igjen fra ferie er det ifølge Tryg noen markant økning i antall trafikkulykker.

– Tvert imot. Det er nesten en halvering i forhold til de første dagene av påsken. Folk har roet seg og tar ting mer som de kommer. 1. og 2. påskedag er gjerne dager med køer og mer saktegående trafikk. Det i seg selv kan forebygge ulykker, sier Brandeggen som har sin egen trafikkvettregel for påsken:

– Det er ingen skam å kjøre rolig og komme trygt frem!

Og Tryg har følgende oppfordringer til alle som skal ut i påsketrafikken: