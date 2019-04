Dette jobber politiet med fredag

nyheter

Melbu: En ung dame er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Bevissikring gjort, og førerkortet er tatt i beslag, meldte nordlandspolitiet klokken 05.18.

Tromsø: Politiet stanset to bilister i natt, mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Begge er menn i 20-årene, de er fremstilt for blodprøve og har fått beslaglagt sine førerkort, meldte politiet i tre-tiden.

Bodø: En politipatrulje var i to-tiden på en privatadresse og dempet musikkstøy som plaget naboer. Huseier fikk pålegg om å dempe seg for natten.

Mo i Rana: Politiet avsluttet en russefest ved Polarsirkelen videregående skole. – Det var ikke russen som var problemet, men arrangementet tiltrakk seg utenforstående som lagde problemer i form av støy osv. Vi så oss derfor nødt til å avslutte festen da den forstyrret natteroen, meldte politiet klokken 01.05.

Gibostad: UP hadde torsdag kveld fartskontroll i 60-sone. Seks bilførere ble ilagt forenklede forelegg, høyeste hastighet var 85 km/t.

Heia: Tungtransportkontroll på E6 medførte at en fører av personbil med tilhenger ble stanset. Vedkommende hadde ikke førerkort eller førerett, fikk kjøreforbud og ble anmeldt. En utenlandsk transportør ble ilagt 8000 kroner for mangel av bombrikke/avtale. I tillegg manglet tre kjettinger, fører fikk 1000 kroner i gebyr, melder Statens vegvesen.

Dette jobbet politiet med torsdag