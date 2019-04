nyheter

Varaordføreren har fra administrasjonen forstått at radiolink kan være et godt alternativ for øyene Meløyvær, Krøttøy og Kjøtta. Kostnadene rundt dette er usikre, men en ramme på om lag 0,5 millioner kroner er antydet.

Varaordføreren ber rådmann Hugo Thode Hansen utrede relevante forhold rundt utbygging av bredbånd via radiolink til øyene Meløyvær, Krøttøy og Kjøtta, og fremme en sak om dette så raskt det lar seg gjøre.