Dette jobber politiet med torsdag:

Tromsø: Politiet anmeldte rundt klokken tre i natt en mann i 40-årene for urinering på offentlig sted.

Tromsø: Politiet har innbrakt en beruset mann i 20-årene. Mannen sjanglet ut i vegbanen og ble oppfattet som til fare for seg selv. Mannen overnatter i arresten og anmeldes for urinering på offentlig sted samt for å nekte å oppgi personalia til politiet, var meldingen klokken 02.18.

Balsfjord: Klokken 00.35 melder politiet at de rykket ut på melding om brann i ei hytte. Da første patrulje ankom stedet viste det seg å være en bil som stod i flammer. Bilen var utbrent og politiet etterforsker saken. Det ble etter hvert klart at ingen kom til skade i brannen.

Tungtransportkontroll E6 Skibotn: To tilhengere for tunge kjøretøy ble onsdag avskiltet for manglende EU-kontroll. En personbil ble avskiltet av samme årsak. Det ble gebyr på 8000 kroner for tungtranfsportsjåføren som ikke hadde gyldig bombrikkeavtale, to dekkgebyr for dekk under minstrekravet på fem millimeter, og flere dokumentgebyr, melder Statens vegvesen.

Tungtransportkontroll E6 Fauske: 34 enheter ble kontrollert. Seks ble testet for bremser og fire av disse fikk teknisk mangel på brems. Ett bruksforbud for feil med ABS på henger.

Dette jobbet politiet med onsdag