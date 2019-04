Tilliten til de folkevalgte

Lærdommen blir at folkevalgt betyr tillitsvalgt - med strek under tillit.

Nå er det Ap-representanten Hege Haukeland Liadal som medgir å ha hevet godtgjørelse for reiser som ikke har funnet sted, og også for private ferieturer til utlandet. Ifølge et oppgjørsskjema skulle hun eksempelvis ha kjørt milevis til «næringsmøter» eller møte med kommuner eller fagforeninger, møter vertskapet ikke har hørt om - og på et tidspunkt hvor hun selv la ut løpende Facebook-bilder fra hjemstedet eller familiehytta. Noen av tilfellene forklarer hun med at reiser som ble avlyst «lå i kalender»(!) - men tydeligvis med en automatikk i utbetaling ut fra en detaljert reisebeskrivelse.

Liadal legger seg nå flat, trekker seg midlertidig fra sine verv i partiet og starter en opprydning, herunder tilbakebetaling. Hun hadde neppe annet valg. Mer problematisk blir det når hun tilføyer at Stortingets system for reiseregninger kan være vanskelig å forstå. De tilfellene Aftenposten har dokumentert handler simpelthen ikke om regeltolkning. Revisorforeningen repeterer sin anbefaling om skjerpet kontroll på Stortinget, på linje med hva offentlig etater og private bedrifter er underlagt.