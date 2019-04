Smuglet 214 liter brennevin

nyheter

De nevnte episodene skjedde i Tjeldsund i 2018. I tillegg til å ha bilen full av smuglersprit, svinkjørte han – uten å ha sertifikat – for å slippe å bli stoppet for kontroll. Kjøremønsteret satte andre trafikanter i fare.

Under tilståelsesdommen i Trondenes tingrett erkjente mannen skyld på alle tiltalepunkter. Det som gjensto for retten var å utmåle straff for smugling og avgiftsunndragelse, to tilfeller av uaktsom kjøring, to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, unnlatelse av stanse etter signal fra politiet og unndragelse av kontroll fra tollvesenet.