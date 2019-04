Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

Nesna: Brann i campingvogn, vogneier har kommet seg ut. Slukkeinnsats pågår, meldte politiet i Nordland klokken 03.34. Klokken 04.14 var brannen slukket. To personer var sendt til legevakt for sjekk etter å ha pustet inn røyk. Begge ble vurdert som uskadd. Campingvogn og spikertelt er totalskadd. Det er også skader på personbil og ei campingvogn som sto like ved brannstedet.

Bodø: Brann i kontainer på Rønvikleira. Brannen er slukket. Politiet oppretter sak, var meldingen klokken 02.48.

Mosjøen: Klokken to i natt kom det klage på musikkstøy fra privatadresse. Politiet var på stedet og påla huseier å dempe musikken. 20 minutter senere kom det ny klage om samme adresse. Politiet var på plass og påla huseier igjen å dempe musikken. Huseieren anmeldes for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg.

Bodø: En overstadig beruset mann ble funnet ved Rensåsen og innbrakt til arrest.

Narvik: En beruset mann ble innbrakt til arrest tirsdag kveld på grunn av ordensfortyrrelse. Like før midntt ble han sendt hjem med pålegg om å holde seg borte fra sentrum resten av natta.

Hatteng: UP har avholdt laserkontroll på E6. Det ble utstedt én mangellapp for manglende lys og åtte forenklede forelegg for fart. Høyeste hastighet var 109 km/t i 80-sone, meldte politiet ved midnatt.

Skjervøy: UP har avholdt laserkontroll i 50-sonen i Skjervøy sentrum. Det ble utstedt to forenklede forelegg, høyeste hastighet 64 km/t.

Dette jobbet politiet med tirsdag