Lurer du på om snøen holder til påske?

– Kort oppsummert har denne vinteren gitt oss mindre snø enn normalt i Sør-Norge, mens vi i Troms, Nordland og deler av Finnmark har hatt mer snø enn normalen, sier hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.

Nå viser våre målestasjoner og snøkart at det i de aller fleste fjellområder er det nok snø til skiglede og påskehygge. Det kan vi takke kalde nattetemperaturer for.

Dobbelt så mye snø som vanlig i Troms

Nord-Norge har vært den store snøvinneren denne vinteren. Det er mer snø enn normalt i Troms og i deler av Nordland og Finnmark. I gjennomsnitt er det 140-150 cm snø 500 meter over havet i Troms og Nordland og 75 cm snø som et gjennomsnitt i tilsvarende høyde i Finnmark.

– At det i gjennomsnitt er 150 cm snø i 500 meters høyde i Troms er nesten dobbelt så mye snø som vanlig, sier Stranden.

– På målestasjonen på Sjufjellet i Tamokdalen ser vi at det nå er over 3 meter snø noe som er like mye som rekordvinteren for to år siden da målestasjonen nesten snødde ned.

På målestasjonen vår på Siccajavvre på Finnmarksvidda er det 50 cm snø. Det er akkurat så mye som det pleier å være på denne tiden av året.

I resten av landet

Skal du ut og reise, er forholdene i landet for øvrig som følger:

Østlandet:

Minusgrader om natten gjør at skiføret og snøen bevares, så til og med i Oslomarka vil entusiastene klare å få til en bynær skipåske.

– På målestasjonen vår på Brunkollen utenfor Oslo er det fremdeles over en halv meter snø, sier Stranden.

I fjellet er det mindre snø enn normalt flere steder, men også her stopper snøsmeltingen opp om natten og snøen og skiføret holder seg. I gjennomsnitt er det 60-70 cm snø på 1000 meters høyde, men snøen er ujevnt fordelt.

Målinger både fra Sjusjøen og fra Bakko i Hallingdal viser at det er ca en meter med snø her, mens det på fjellet i Engerdal og på målestasjonen vår på Kyrkjestølane på Filefjell er ca 70 cm. Minst snø på våre målestasjoner i fjellet finner vi på målestasjonen på Øvre Heimdalsvatn på Valdresflya med 40 cm.

Sørlandet:

På Sørlandet forbinder mange påsken med sesongstart på sjøen. De som skal til fjells i påsken vil oppleve mindre snø enn vanlig, men likefult kan for eksempel målestasjonen vår ved Breidvatn nord for Hovden skryte av hele 70 cm snø. I gjennomsnitt er det 100-120 cm snø i 1000 moh i Agder.

Vestlandet:

– På fjellet på Vestlandet har det allerede vært vårlig noen uker, og på et tidspunkt så det ut som om mye snø skulle forsvinne før påske forteller Stranden.

– Igjen er det nattefrosten som redder snømengdene, og selv om snøgrensen kan ligge så høyt som 500 – 600 moh i de sørligste områdene, er det snø nok i fjellet til påske.

I gjennomsnitt er det 150 cm snø i 1000 meters høyde i Rogaland og Hordaland. På målestasjonen midt i skisenteret i Røldal er det fremdeles nesten 90 cm snø, mens målestasjonen midt i skisenteret i Myrkdalen antageligvis har en meter med snø.

I Sogn og Fjordane og i møre og Romsdal er det i gjennomsnitt 160 – 170 cm snø i 1000 meters høyde.

– Våre snømodeller viser at det er mer snø enn vanlig i Reinheimen forteller hydrologen og legger til: Snødypsensoren som står på Mannen viser jo tross alt nesten 3 m snø.

Trøndelag:

Selv om det er bart i Trondheim sentrum skal man ikke så veldig langt utenfor byen før det vil være mulig å gå på ski. I Bymarka skal det fremdeles være skiføre og på målestasjonen vår ved Svarttjørnbekken er det fremdeles hele 53 cm snø.

I Sylane og Trollheimen er det flere steder mer snø enn vanlig og på Namsvatn helt nord i Trøndelag viser vår målestasjon at det er hele 140 cm snø. I gjennomsnitt er det en drøy meter med snø i 1000 meters høyde i Trøndelag.