I kommunestyret torsdag fremmer Pedersen en interpellasjon der han ber kommunestyret vedta å innføre en forsøksordning med fritidskort for barn og unge fra og med 2020.

– 1. mars presenterte regjeringa stortingsmelding 13 «Muligheter for alle», om fordeling og sosial bærekraft. Selv om Norge i denne fremstår som et av landene i verden med minst ulikhet, ser vi av tallene at forskjellene har økt og er høyere nå enn for 30 år siden.