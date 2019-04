- Hva skal vi med en byscene i Generalhagen når ingen er der?

nyheter

Harstad kommune har bedt om innbyggernes råd om hvordan byen og kommunen skal utvikles. Et av innspillene er en ny bypark bygget rundt dagens byggtorg, med utsikt til havn, uteservering og byscene.

- Her får vi vårt Svolvær, sier Geir Samuelsen og Richard Bendiksen som relanserer en skisse fra 2003.

Forslaget får positiv tilbakemelding fra flere, også byarkitekt Lillian Sharma. Ny byscene ser hun imidlertid for seg i Generalhagen. Dette mener den engasjerte harstadpatrioten Øystein Drøsshaug er et skikkelig bomskudd.

Byarkitekten om kunstneren Geir Samuelsens skisse over busstorget: – Mye bra med bypark Byarkitekt Lillian Sharma mener det er mange flotte kvaliteter i byutviklings-forslaget til Samuelsen og Bendiksen.

- Det er bortgjemt fra alt, og i tillegg innelukket, sier Drøsshaug.

- Det er riktig nok koselig å sitte der en sommerdag i festspillene å høre militærmusikken. Men vi har mer bruk for en permanent byscene i hjertet av sentrum som kan brukes til alt fra Walk and run, til 17. mai, Festspillene, 1. mai og annet. Snu heller om på de planene som foreligger og bygg scenen midt i sentrum, sier Drøsshaug.

Finnes det ellers penger til det må det gjerne bli scene i Generalhagen og mer sentralt i sentrum, men ikke bare i Generalhagen.

– Her får vi vårt Svolvær Richard Bendiksen og Geir Samuelsen vil ha fram igjen ei sentrumsskisse fra 2003, og gjøre dagens busstorg til en grønn lunge innrammet av fristende utekafeer.

- Vi vil jo ha synlig liv i kjernen/hjerte av byen, da må man ikke sende folket opp i Generalhagen. I sentrum kan vi glane på andre samtidig som vi får med oss det på scenen. Folk elsker at det skjer noe, se på mennesker, liv og røre, brød og sirkus. Jeg har selv flere ganger valgt å heller være på torget, fremfor å gå opp i Generalhagen selv om det var arrangement der. Og jeg er ikke alene om det. Jeg oppfordrer de som står opp for bysentrum/næringsliv om å engasjere seg for å få endret planene, sier Drøsshaug.