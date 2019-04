Aps nei til private

nyheter

Ordførere og ordførerkandidater ved høstens valg etterlot imidlertid liten tvil i landsmøtesalen. Alt av velferdstjenester og oppgaver som er satt ut til private aktører, skal tilbakeføres til kommunal drift i Ap-styrte kommuner. I valgkampen for to år siden signerte Ap-nestoren Martin Kolberg på oppropet «Stans velferdsprofitørene», med krav om forbud og politiinnsats mot aktører som skor seg på barnehager, barnevern, sykehjem. Støre satte klokelig nok foten i bakken for et slikt forbud.

Bedre da å klargjøre blant annet barnehagelovens definisjon av «rimelig årsresultat», samt mer kontroll, noe også regjeringen har varslet. For utvekster trenger man ikke lete så lenge etter. Men utgangspunktet bør være at samspillet mellom offentlige og private tjenestetilbydere har gitt styrket innovasjon og kvalitet. At offentlig virksomhet får noe å måle seg mot, kan bidra til mer effektiv drift og mer igjen på kommunebudsjettet.