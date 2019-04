– Må skaffe penger til Frisklivssentralen

nyheter

For en uke siden ble det kjent at kapasiteten til Frisklivssentralen er sprengt. Tiltaket er blitt så populært at de tre ansatte i til sammen 1,3 årsverk ikke har mulighet til å ta imot flere brukere. Frisklivskoordinator Dagrun Weines antydet at sentralen trenger et halvt årsverk mer – rundt 300.000 kroner – for å gi et tilbud til alle som oppsøker dem.

Lavterskeltilbud

– Dette er et fantastisk lavterskeltilbud som hver eneste uke hjelper flere titalls mennesker til et friskere og mer aktivt liv. Flere brukere er i 20-årene. Hvis Frisklivssentralen kan hjelpe dem inn i et positivt og aktivt miljø, har vi oppnådd mye. Kanskje er det et slikt tilbud som skal til for at de unge kommer seg ut i arbeidslivet, sier Aronsen.