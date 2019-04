Avslag næringsfond

nyheter

Tostian Eiendom har søkt om næringsstøtte til etablering av Kondis treningssenter i Bogen, men siden selskapet ikke har forretningsadresse i Evenes kommune, foreslår rådmannen at formannskapet avslår søknaden, som skal behandles i møtet de skal ha neste uke.

– Støtte fra det kommunale næringsfondet skal primært benyttes som et kommunalt virkemiddel for å stimulere til lokal næringsutvikling i Evenes, skriver rådmannen i innstillinga.

Han mener virksomheten ikke skaper flere arbeidsplasser, eller direkte økonomiske ringvirkninger.

Rådmannen foreslår også avslag for en søknad fra Odin Markussen, som trenger næringsstøtte til innkjøp av flishogger for å drive med hogst. Dette som tilleggsnæring til landbruksvirksomheten. I vurderingen fra administrasjonen heter det at søknaden vil fremme videreutvikling av eksisterende bedrift, og trygge bosettingen, men siden vedtektene sier at støtte til redskaper skogbruk ikke kan gis, foreslås det at også denne søknaden avslås.

Administrasjonen mener samtidig det er behov for å revidere vedtektene, slik at de blir oppdatert for en kommune i forandring og utvikling.