Voldsepisode og berusede ungdomsskoleelever

Voldsepisoden meldte Troms politidistrikt om klokken 01.43 natt til lørdag. Det var en adresse i Harstad sentrum politiet rykket ut til.

Patruljen dro til stedet og fikk oversikt over situasjonen.

- Politiet vil opprette straffesak på forholdet. Ingen er pågrepet i saken, melder Troms politidistrikt.

Samme natt rykket politiet ut til en rusepisode i Harstad, men riktignok med yngre deltakere involvert. Politiet rykket ut til et diskotek for syvende- til niende trinn i Harstad. Mellom fem til seks berusede gutter hadde flere ganger laget bråk med voksne vakter, og det ble så ille at politiet til slutt ble kontaktet.

- Vi har sendt en patrulje for å bistå, meldte politiet klokken 01.37 natt til lørdag.

Klokken 06.53 lørdag morgen mottok nødetatene melding om røykutvikling i en Kiwi-butikk på Medkila. Nødetatene rykket ut til stedet. Det viste seg at røyken kom fra et kjøleanlegg, og at det ikke var brann.