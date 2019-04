Vil ha gratis skolemat

nyheter

Denne helgen arrangerer Arbeiderpartiet sitt landsmøte.

Ordførerkandidat i Ibestad Linn Katariina Henriksen brukte sin taletid til å love gratis skolemat, i tillegg til billigere barnehage og SFO, melder Troms Arbeiderparti i en pressemelding fra landsmøtet lørdag.

– Jeg vil jobbe for at alle skal leve gode og verdige liv, at alle skal oppleve trygghet og at vi skal bygge vårt lille samfunn på sterkere fellesskap, sier Henriksen.

Konstaterte Henriksen fra talerstolen når hun tok til ordet for at Ibestad trenger en fellesskapssatsing.

– Det er mye som går bra i Ibestad, men jeg mener at klar satsing på fellesskapet kan øke livskvaliteten og bolysten i kommunen, sier Henriksen

I sin tale til landsmøte la Henriksen fram noen tydelige løfter for hva hun skal gjøre med kommunen hvis hun blir ordfører.

Henriksen vil senke barnehage- og SFO-prisene, gi gratis skolemat til alle elever i kommunen og sommerjobb for ungdom.

Henriksen ønsker seg flere av ungdommene tilbake etter endt utdanning.

-Vi må jobbe for at de som drar herfra for å gå på skole og studere kommer tilbake når de er ferdig. Da må vi gjøre kommunen mer attraktiv for unge og sikre tilbud om ungdomsjobber i sommerferien. Ungdom skal ha lyst til å komme tilbake til oss etter litt tid ute.

Henriksen er optimistisk foran valget og tror at folk i Ibestad er klar for en ny retning og sterkere fellesskap.

– Vi ser at mange nå engasjerer seg og medlemstallet til Arbeiderpartiet i kommunen er økt med nesten 75 %. Det tar jeg som et signal på folk ønsker seg Arbeiderparti-politikk i kommunen.