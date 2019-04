Markussen AS styrker seg

nyheter

Han kommer fra lederstilling i Veidekket Entreprenør AS hvor han har jobbet de siste åtte årene og opparbeidet seg bred kompetanse innen ledelse og gjennomføring av ulike kontraktsformer i bransjen, opplyser selskapet i en pressemelding denne uke.

Roger Hilling har solid bakgrunn og fra tidlig yrkeskarriere har han gått gradene i anleggsbransjen.

Han er utdannet ingeniør i bygg og anlegg ved Høyskolen i Narvik og har lang erfaring som prosjektleder for store kontrakter og rammeavtaler, dette er spisskompetanse som passer svært godt for satsingen vi gjør i A. Markussen AS.

Roger kommer opprinnelig fra Hamarøy, men er i dag bosatt i Narvik med sin familie.

- Vi er svært glad for at Roger har takket ja til stillingen. Han vil tilføre oss betydelig kompetanse og erfaring fra bransjen og vil styrke selskapet i rollen som prosjekt- og anleggsansvarlig. Vi ser frem til å bygge videre på et allerede godt team, med Roger på laget, sier fag- og prosjektansvarlig Mats Jørgensen i A. Markussen AS.