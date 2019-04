En utstilling som gledet

nyheter

Det fikk vi konstatert da de, sammen med Harstad Kunstforening, inviterte til utstilling 5–7. april.

Utstillingen ble åpnet med musikalske innslag fra Kor i Huleste, som er en del av tilbudet på Torsdagsklubben, opplyser Frank Einar Hansen, som har sendt oss tekst og bilder fra utstillingen som fant sted fredag kveld.

Utstillingen viste klart at selv om en person har en psykisk utviklingshemming, så kan det leveres flott kunst – på høyde med det mange funksjonsfriske kunstnere leverer.

Bildene var svært varierte i sine uttrykk, og at alle hadde sine spesielle titler, viste at kunstnerne også hadde sans for gode bildetitler, ispedd en god porsjon humor.

Her kunne en drømme seg bort Ute i naturen, oppleve en Sommerdrøm, Vårlengt eller Iskald vinter. Ville en være nærmere havet kunne en fordype seg i Havets bunn eller nyte nærværet av Tangsprell.

Det var også mulighet å se Unoter, Senjafjellan og Den flygende heks.

Etter at flere av de besøkende hadde fortært sin kaffe og kake, kunne de fortsette vandringen i utstillingen – som hadde 67 bilder – og lengte mot sommeren ved å studere Blomsterenga eller Solskinn i Harstadbyen.

Totalt var det 19 kunstnere som presenterte sine bilder. I tillegg ble det vist noen produksjoner laget i fellesskap på Kreativt Verksted/Torsdagsklubben

Samarbeidet mellom Torsdagsklubbens Kreative Verksted, Dagsenteret SNO og Harstad Kunstforening MÅ fortsette – og da med lengre utstillingsperiode enn fredag til og med søndag.

Det hadde utstillerne fortjent, skriver Hansen.