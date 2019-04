Da bygda fikk sitt eget avholdslag

nyheter

Jermunn Lanes ble valgt til sekretær på avholdslaget Framtid sitt konstituerende møte 17. november 1968. Lanes skriver at reiseinstruktør Ola Ødegård på en agitasjonsturne for D.N.T. hadde gjestet bygda for å fritte ut om det var grunnlag for et lag her. I november 1968 var han igjen på plass, denne gang for å hjelpe til med å starte et avholdslag i bygda.

Den første tida

På det konstituerende møtet ble disse valgt: Formann: Lars Lyså, nestformann: Erland Evensen, kasserer Gunnar Evensen, sekretær Jermunn Lanes, styremedlemmer Kornelia Arnesen og Sverre Høybakk. Lagets navn ble bestemt; «Avholdslaget Framtid».