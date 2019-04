– Mye bra med bypark

nyheter

Geir Samuelsen og Richard Bendiksen foreslo nylig i byutviklingsdebatten at dagens busstorg gjøres om til en grønn bypark. Byarkitekt Lillan Sharma i Harstad kommune sier at i sentrumsplanen ligger den mest solrike og attraktive delen av dagens busstorg, regulert inn som nytt torg.

– Her får vi vårt Svolvær Richard Bendiksen og Geir Samuelsen vil ha fram igjen ei sentrumsskisse fra 2003, og gjøre dagens busstorg til en grønn lunge innrammet av fristende utekafeer.

To nye samlinger om byutvikling i Harstad: - Håper studentene kommer Møtet torsdag i forrige uke om stedsutvikling i Harstad ble godt besøkt. Nå håper kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtvedt at nye møter tirsdag og onsdag blir like gode.

– I planprosessen for sentrumsplanen har det vært en stor grad av medvirkning fra Harstads befolkning. Det er viktig med en fortsatt bred medvirkning når planer for torget skal konkretiseres nærmere, og flott at det er en engasjement om saken, sier Sharma.