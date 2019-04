Dette jobber politiet med fredag

nyheter

Laksvatn: En bilfører er mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Blodprøve sikret. Sak opprettet, melder politiet rundt klokken 04.

Tisnes: UP avholdt fartskontroll sent torsdag kveld. 13 bilførere fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet; 79 km/t i 60-sonen, melder politiet rundt midnatt.

Vesterålen: Rundt midnatt fikk politiet melding om brann i et hus på Grytting i Vesterålen. I 02-tiden meldte politiet at brannen var slukket. - Brannvesenet blir igjen for evt etterslukking. Vi har sperret av åstedet. Vil bli fulgt opp med åstedsundersøkelse senere, sa politiet da.