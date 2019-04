Vil kjøpe mer på Evenskjer

nyheter

I februar kjøpte daglig leder Knut Eidissen i Picasso alle aksjene i Evenskjer Bygg As, og overtok tre eiendommer og to forretningsbygg der Coop Extra, Vinmonopolet, og flere andre forretninger er lokalisert i dag.

Neste uke skal kommunestyret i Skånland ta stilling til om Eidissen også får kjøpe et areal på 1800 kvadratmeter bak Coop Extra, eid av kommunen. Rådmannen foreslår at Picasso får kjøpe til en pris av 250 kroner kvadratmeteren, som da vil si at selskapet må ut med 450.000 kroner for eiendom på 1800 kvadratmeter midt i Evenskjer sentrum. Rådmannen foreslår samtidig at eiendommen ikke skal kunne benyttes til andre formål enn det gjeldende reguleringsbestemmelser tilsier, som er forretning, kontor og lekeområde.