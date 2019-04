Satser på gospel-stemning

nyheter

Det skjer i Harstad og på Bjarkøy.

Om du synes at storband er stas og at gospelkor er kult, da kan du bare glede deg til å høre begge deler i skjønn forening, melder leder i Ervik Storband, Rita Skogvoll.

Prosjekt

Slikt tenkte Ervik Storband og Care Gospel da de i fjor høst bestemte seg for å satse på et spennende felles prosjekt.

Bandet og koret har øvd hele vinteren, og samarbeidet har gått over all forventning – både musikere og sangere er klare til å få regionens innbyggere til å groove maksimalt.

– Dette er forestillingen du må få med deg denne våren, melder leder i Ervik Storband, Rita Skogvoll.

Korets dirigent Dominique Guyot og bandets dirigent Jon Sjøen kjenner godt sine respektive ensembler, og har jobbet mye med felles forståelse og uttrykk.

– Med min bakgrunn som klassisk sanger har jeg ofte samarbeidet med strykere og pianister, men blåserverdenen er jeg ikke så godt kjent med. Det var avgjørende at Jon og jeg skulle finne tonen, og det gjorde vi fra første stund, sier Dominique Guyot.

De om lag 30 sangerne og 20 musikerne synes også at samarbeidet er spennende og inspirerende. Sammen skal de sørge for at dette blir en konsert man ikke kommer til å glemme med det første.

Reise

Musikalsk blir det en reise fra New Orleans, innom noen gamle slagere, og helt fram til nyere låter av blant annet Oslo Gospel Choir.

Både koret og bandet stiller med solister fra egne rekker som briljerer på låter som «Oh happy day» og «Joyful, Joyful» fra filmen Sister Act.

– Vi gleder oss veldig til å vise publikum hvor sykt bra det kan svinge når to av Harstads beste amatør-ensembler slår seg sammen. «Sammen blir vi enda bedre enn hver for oss», melder Rita Skogvoll.

Ervik Storband har siden 2013 vært under ledelse av Jon Sjøen som til daglig er bassist i Hærens Musikkorps. Bandet behersker flere sjanger innen storbandmusikk, og har hatt flere store prosjekter, blant annet sammen med Marit Sandvik/Øystein Norvoll og Sangteateret Drops. I tillegg har bandet hatt samarbeid med flere av byens vokalister og musikere, har spilt til dans ved flere anledninger og er å høre på Ludo scene hver høst. Ervik Storband jobber aktivt med rekruttering og har en viktig rolle i forhold til å få opp interessen for jazzmusikk blant byens unge musikere.

Care Gospel har siden 2012 hatt Dominique Guyot som dirigent og sangpedagog. Hun har hevet det sangtekniske nivået i koret til en høyde som alle er stolte av og som blir bemerket i kormiljøer, både her hjemme og i utlandet. I årenes løp har koret hatt gleden av å samarbeide med mange storheter i musikkverden som: London Community Gospel Choir, GospelCompagniet & Jardar Johansen, Heine Totland & Gisle Børge Styve, Steven Ackles, Vidar Busk, Paal Flaata og mange flere.

Care Gospel har med sitt eget band sunget i kulturhus og kirker, både nært og fjernt, i Norge, Tyskland og England. Hvert år fyller koret Harstad Kirke med sin tradisjonelle julekonsert på lillejulaften.

Konsertene finner sted lørdag 6. april i Harstad og søndag 7. april på Bjarkøy.