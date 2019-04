Her kommer tomteprisene

nyheter

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de 27 tomtene i det nye boligfeltet på Evenskjer, som strekker seg over et areal på 23,3 dekar, er foreslått til 423 kroner.

Klargjør kommunens nye boligfelt - Evenskjer syd: Her skal det bygges 33 sentrumsnære tomter for eneboliger klargjøres nå på Evenskjer. Etter planen legges tomtene ut for salg til våren.

– Vurdert mot Harstad menes foreslåtte priser å være forsvarlige, ifølge administrasjonen i Skånland kommune.

Kommunestyret skal ta stilling til saken i neste uke. Administrasjonen foreslår at det snarlig fastsettes salgsstart på tomtene, samt organiseres lansering knyttet til salgsstart og markedsføring av området, heter det i forslaget til innstilling.

Tomtene skal ifølge sakspapirene være byggeklare i løpet av sommer eller høst i år.

Nytt boligfelt klart i Tjeldsund: Klar for storstilt utbygging Politikerne gir tommel opp for Tjeldsunds nye boligfelt Kalshågen II. Kommunen har jobbet tett med næringsliv og grunneiere for å realisere feltet.

Har boliger klar neste sommer Pisko, som bygger ut ti minutter fra flystasjonen, skal klare å ta unna noe av etterspørselen.

Harstad-Narvik-samarbeid om 50 nye boliger i Evenes Allerede til sommeren kan spaden stikkes i jorda for det som kan bli opp mot 50 boenheter helt i sjøkanten i sentrum av Liland.